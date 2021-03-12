Пострадавший в смертельном ДТП в Великом Новгороде находится в тяжелом состоянии

Великий Новгород, 12 марта. Один из пассажиров внедорожника, пострадавший 20-летний Дмитрий Д., после столкновения с парапетом ТЦ «Компас» находится в тяжелом состоянии.

Молодого человека со множественными травмами доставили в отделение Новгородской областной клинической больницы, передает источник ФАН в медицинских кругах. Юноша поступил около 6:00 по московскому времени, его уже прооперировали.

Водитель Toyota Land Cruiser, предположительно, уходя от погони патруля ДПС, врезался в здание торгового центра на улице Октябрьская. От полученных травм три человека погибли. По предварительным данным, участники ДТП возвращались с вечеринки в ночном клубе, так как на запястье одного из них нашли соответствующий бумажный браслет.

Снегоуборочная машина сбила семилетнюю девочку на тротуаре в Приморье, сообщало издание Deita. В настоящий момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.