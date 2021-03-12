Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Сумма штрафов для иноагента «Радио Свобода» превысила 53 млн рублей

Сумма штрафов для иноагента «Радио Свобода» превысила 53 млн рублей

Москва, 12 марта. Роскомнадзор сообщает, что общая сумма штрафов для «Радио Свобода» (признана иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превышает 53 млн рублей.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы иностранных медиа, действующих на территории страны в качестве иноагента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. В Роскомнадзоре отметили, что меры будут приниматься до тех пор, пока «Радио Свобода» не исполнит требование закона.

«В настоящее время штрафы ООО «РСЕ/РС" и его гендиректором не оплачены. Контроль за исполнением положений закона о маркировке материалов зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и принятие мер в случае нарушений будут осуществляться до тех пор, пока иноСМИ не выполнят требования», — говорится в сообщении РКН.

Ранее 3 марта в ведомстве сообщали, что сумма штрафов составила более 39 млн рублей.

Новости партнеров