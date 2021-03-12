Сумма штрафов для иноагента «Радио Свобода» превысила 53 млн рублей

Москва, 12 марта. Роскомнадзор сообщает, что общая сумма штрафов для «Радио Свобода» (признана иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превышает 53 млн рублей.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы иностранных медиа, действующих на территории страны в качестве иноагента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. В Роскомнадзоре отметили, что меры будут приниматься до тех пор, пока «Радио Свобода» не исполнит требование закона.

«В настоящее время штрафы ООО «РСЕ/РС" и его гендиректором не оплачены. Контроль за исполнением положений закона о маркировке материалов зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и принятие мер в случае нарушений будут осуществляться до тех пор, пока иноСМИ не выполнят требования», — говорится в сообщении РКН.

Ранее 3 марта в ведомстве сообщали, что сумма штрафов составила более 39 млн рублей.