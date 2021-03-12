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Россия предоставит спортсменам ЦАР вакцину против коронавируса

Россия предоставит спортсменам ЦАР вакцину против коронавируса

Банги, 12 марта. Россия готова обеспечить спортсменов Центральноафриканской Республики вакциной против коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в ЦАР на официальной странице в Facebook.

Как уточнили дипломаты, речь идет о вакцинации членов национальных сборных.

«Министерство спорта Российской Федерации готово осуществить поставки необходимых объемов вакцины от COVID-19 для вакцинации спортсменов национальных сборных ЦАР», — говорится в публикации.

Москва и Банги тесно сотрудничают в различных областях. Российские инструкторы обучают бойцов национальной армии (FACA) и помогают им обеспечивать безопасность на освобожденных от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) территориях.

При поддержке представительства РФ прошел конкурс красоты «Мисс Банги — 2021». Кроме того, Россия инициировала в ЦАР проведение футбольного турнира для детей до 14 лет.

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