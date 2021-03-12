Россия предоставит спортсменам ЦАР вакцину против коронавируса

Банги, 12 марта. Россия готова обеспечить спортсменов Центральноафриканской Республики вакциной против коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в ЦАР на официальной странице в Facebook.

Как уточнили дипломаты, речь идет о вакцинации членов национальных сборных.

«Министерство спорта Российской Федерации готово осуществить поставки необходимых объемов вакцины от COVID-19 для вакцинации спортсменов национальных сборных ЦАР», — говорится в публикации.

Москва и Банги тесно сотрудничают в различных областях. Российские инструкторы обучают бойцов национальной армии (FACA) и помогают им обеспечивать безопасность на освобожденных от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) территориях.

При поддержке представительства РФ прошел конкурс красоты «Мисс Банги — 2021». Кроме того, Россия инициировала в ЦАР проведение футбольного турнира для детей до 14 лет.