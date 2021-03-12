Оперштаб: в РФ выявлено 9794 новых случая COVID-19

Москва, 12 марта. Менее 10 тыс. случаев коронавируса было зафиксировано в России за последние сутки, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в России зарегистрировано 9794 случая коронавируса, рассказали специалисты федерального оперативного штаба. Заболевание выявили во всех регионах страны. Как подчеркнули медики, полностью избавиться от недуга удалось еще 13 496 россиянам.

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства показала высокую эффективность против «британского» штамма. Об этом ранее рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.