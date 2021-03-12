Якутские косплееры создали копию корабля из сериала «Мандалорец». ФАН-ТВ

14-метровый звездолет, который построили в Якутске, стал арт-объектом в местном парке.

Звездолет — копия корабля из американского космического вестерна «Мандалорец». Это история об одиноком наемнике, который живет на краю галактики. Сериал популярен в основном среди молодежи.

Косплеер Айаал Федоров из Якутска вместе со своими единомышленниками после просмотра первого сезона решили воссоздать модель космического корабля. Работали молодые люди в ангаре. Ради своей идеи Айаал продал даже автомобиль. В результате получился звездолет: 14 метров в длину, четыре — в высоту. Воссоздали не только корпус, но и кабину.

«Сложность была в том, чтобы поставить двигатели. Они висели. Мы их сделали максимально легкими, использовали пенопласт», — рассказал автор идеи.

Работали косплееры по скриншотам из сцен сериала, использовали различные материалы: ДВП, пенопласт, бруски, металл. Когда был готов корпус, выложили проект в соцсети, вскоре у команды появились советники и спонсоры. На строительство ушло три месяца. Затем звездолет перенесли в парк активного отдыха. Переместить объект помогали несколько десятков мужчин, а устанавливали его с помощью подъемных кранов.

«Люди интересуются, многим сериал этот известен, особенно молодежи. Это будет одна локация, арт-объект нашего парка», — прокомментировал управляющий парком Алексей Васильев.

Автор проекта также планирует снять фанатскую версию сериала.