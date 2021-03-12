Офицер ВСУ на автомобиле протаранил истребитель МиГ-29

, 12 марта. Офицер Вооруженных сил Украины, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в истребитель МиГ-29.

Инцидент произошел в среду, 10 марта, на аэродроме Васильков, что недалеко от Киева, в расположении 40-й бригады тактической авиации. Об этом пишут украинские СМИ.

Читатели крайне негативно отнеслись к произошедшему. Согласно сообщению, виновник инцидента — исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ш. 1974 г.р. На момент случившегося он был в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль капитана выехал на рулевую дорожку аэродрома воинской части и протаранил военный самолет МиГ-29, который в этот момент буксировался к месту стоянки.

В результате столкновения начался пожар. Пламя было потушено силами аэродромных служб. Водитель автомобиля получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

Отметим, подобные инциденты - не редкость в украинской армии. В прошлом месяце военнослужащие ВСУ из состава 53-й бригады обстреляли такси с сослуживцем внутри. В результате инцидента скончался водитель. Как выяснилось позже, украинский военнослужащий отправился в населенный пункт, чтобы приобрести горячительные напитки. Чтобы быстрее вернуться в расположение, которое он покинул самовольно, военный заказал такси. Машина по ошибке заехала в тыл взводного пункта 53-й бригады, где бойцы в панике открыли по машине огонь.