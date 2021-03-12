Пересадки сердца: профессор оценил роль Шумакова в развитие трансплантологии в России

Известный российский кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в интервью ФАН рассказал о неоценимом вкладе кардиохирурга Валерия Шумакова в развитие трансплантологии.

12 марта 1987 года прошла первая в Советском Союзе успешная пересадка сердца. Провел ее выдающийся хирург, академик Валерий Шумаков. Удивительно, но факт: до 1987 года в СССР был установлен жесткий запрет на трансплантологию: по мнению врачей, органы могли быть изъяты из тела человека (донора) только при работающем сердце.

Утверждалось, что бьющееся сердце при смерти мозга — достаточное условие для того, чтобы считать человека живым. И тут есть один интересный момент: мозг без кислорода получает необратимые повреждения за 15 минут, его смерть из-за отсутствия кровообращения наступает быстро и неизбежно, органы человека могут функционировать, но реанимировать пациента уже становится невозможным.

Мозг умер: спасать некого

Именно понимание смерти человека как смерти мозга открыло в мире дорогу для развития трансплантологии. Тем не менее проект инструкции о констатации смерти на основании диагноза «смерть мозга» был предоставлен в Министерство здравоохранения СССР учеными-реаниматологами Владимиром Неговским и Александром Гурвичем еще в начале 70-х годов.

Однако этот документ более 10 лет так и оставался проектом ученых-энтузиастов. Историческим событием стал приказ Минздрава СССР № 191 от 15 февраля 1985 года об утверждении «Временной инструкции по констатации смерти». Где наконец-таки появилось уточнение о «смерти мозга». Буквально несколько строчек из документа развязали руки врачам-трансплантологам. Они начали спасать жизни людей.

Но инструкция была временная, кроме того, властям нужен был успех. И 12 марта 1987 года Валерий Шумаков и его команда совершили революцию в советской медицине — они провели первую в СССР успешную пересадку сердца.

Первой гражданской СССР, которой пересадили жизненно важный орган, стала Александра Шалькова. В 25 лет у девушки развилась дилатационная кардиомиопатия — болезнь, из-за которой расширяются все полости сердца, поэтому оно было не в состоянии гонять кровь по организму. После успешно проведенной операции Александра Шалькова получила широкую известность, а ее фотографии с Валерием Шумаковым, впервые успешно пересадившим сердце человеку, облетели все газеты мира.

Примечательно, что Валерий Шумаков также впервые в СССР успешно выполнил пересадку почки (1965 год). Он был основателем научной школы, подготовил более 50 докторов и 120 кандидатов медицинских и биологических наук. Автор трех научных открытий, более 20 монографий, 450 научных работ, 200 изобретений. В 1995 году под редакцией В. И. Шумакова вышло первое в России «Руководство по трансплантологии». До конца жизни возглавлял основанную им кафедру «Физика живых систем» Московского физико-технического института.

Неоценимый вклад

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к известному российскому кардиологу, доктору медицинских наук, профессору кафедры терапии, гериатрии и апитерапии МГМСУ ФПДО Юрию Коневу. По его словам, Валерий Шумаков внес неоценимый вклад в развитие отечественной трансплантологии.

«В то время в Советском Союзе были две «конкурирующие фирмы» — Валерий Шумаков и Виктор Савельев. Тогда все делалось по разрешению партии и правительства. Но операцию провести разрешили именно Шумакову. Он внес неоценимый клад в развитие отечественной трансплантологии. Кроме того, он создал институт трансплантологии. Является автором множества методик», — сказал собеседник ФАН.

Юрием Коневым также рассказал о том, что сегодня существует ряд проблем, связанных с трансплантологией. По его словам, очень сложно найти донора.

«Есть HLA-гены, по которым и идет отбор донора. Это очень сложный процесс. Кроме того, очередь на пересадку всегда очень велика, поскольку забор донорских органов законодательно в России не очень четко прописан. Забор донорских органов — одна из главных проблем трансплантологии», — резюмировал Юрий Конев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что трансплантацию печени и предсердия первые провели в Красноярском крае. Россиянка страдала от болей более десяти лет.