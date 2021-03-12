Владимир Путин метко описал участников штурма вашингтонского Капитолия

Москва, 12 марта. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по инвестициям в российскую экономику затронул международную повестку. Российский лидер не обошел вниманием штурм Конгресса США.

Президент выразил надежду на скорейшее завершение политического кризиса в Соединенных Штатах, так как России нужны надежные и стабильные партнеры для экономического роста и развития.

«Некоторые из этих людей, которые вышли прогуляться к Капитолию — 150 человек их было — были арестованы, им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы. Закончатся ли на этом эти внутренние противоречия или нет? Мы не знаем, но мы хотим, чтобы они закончились, потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях с нашими главными партнерами», — подчеркнул Путин.

Также во время заседания был затронут вопрос западных санкций по отношению к России. Президент заявил, что безуспешные попытки санкционного давления только демонстрируют, как сильно укрепился экономический суверенитет России в последние годы. Также он упрекнул Европу и США в предвзятом отношении к своему восточному соседу.

«Политически мотивированные ограничения в экономике — только за то, что мы существуем и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы. Ничего другого здесь, на самом деле, нет!», — уверен Путин.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало подборку самых ярких моментов совещания Путина по инвестициями с членами правительства и крупного бизнеса. Собравшиеся обсуждали рост цен, льготы для бизнеса и шампанское.