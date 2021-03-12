AliExpress впервые озвучил данные по заказам в России

Москва, 12 марта. Россияне с декабря 2020 года по февраль 2021-го совершили более 90 млн заказов на «AliExpress Россия». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

При этом, как уточняется, это число относится как к внутрироссийским, так и к международным продажам. Сколько именно заказов приходится на локальных поставщиков в компании не сообщили, лишь отметив, что они исчисляются десятками тысяч в день, передает «Коммерсантъ».

Генеральный директор «AliExpress в России» Дмитрий Сергеев в интервью ТАСС отметил, что российские продавцы занимают 25% оборота компании. «AliExpress в России» ожидает, что в ближайшие несколько лет эта доля увеличится до 50%. По словам Сергеева, с начала 2020 года число российских продавцов выросло до 35 тысячи.

Аналитики «AliExpress в России» ранее назвали самые популярные покупки у россиян. Как свидетельствуют статистические данные, жители РФ в 2020 года стали чаще покупать фитнес-браслеты, умные часы и аксессуары для смартфонов.