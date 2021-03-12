Посол РФ в ЦАР призвал боевиков CPC сложить оружие

Банги, 12 марта. Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко заявил, что планы радикалов по свержению законной власти в африканской стране провалились.

Официальный сайт посольства РФ в ЦАР опубликовал интервью дипломата для РИА Новости. Титоренко рассказал, что в последнее время ситуация в республике изменилась в лучшую сторону.

Вооруженные силы (FACA) при поддержке российских инструкторов, военного контингента из Руанды и миротворцев ООН успешно проводят операцию против конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Радикалы избегают прямых столкновений с армейскими подразделениями и зачастую сдают ранее захваченные позиции практически без боя.

Все больше территорий возвращается под контроль правительства.

Посол подчеркнул, что окончательная победа над бандгруппами — это вопрос времени, поскольку в нынешней ситуации у боевиков остается мало вариантов. По словам дипломата, путей дальнейшего развития ситуации для бандитов всего два: сложить оружие и передать своих главарей законным властям или быть уничтоженными.

Восстановление мира в Центральноафриканской Республике волнует все мировое сообщество. В частности, Россия вносит значительный вклад в сферу безопасности страны и помогает установить в ней стабильность. Помощь Москвы ценят не только местные власти, обратившиеся за поддержкой, но и граждане ЦАР, уставшие от бесчинств радикалов.

Подготовленные российскими инструкторами ВС Республики почти ежедневно освобождают от незаконных вооруженных формирований новые территории. Накануне войска выбили боевиков из города Куанго, который расположен в центральной части ЦАР. Россияне помогают обеспечить порядок и безопасность местных жителей.

Титоренко отдельно отметил, что называть специалистов из РФ, которые обучают центральноафриканских бойцов, наемниками — некорректно. Они не принимают участие в боевых действиях и официально находятся в стране с разрешения Совета Безопасности ООН. Однако ряд недобросовестных СМИ приписывает инструкторам преступления выходцев из соседних африканских стран, которые за деньги воюют в рядах «Коалиции» и пытаются свергнуть законные власти ЦАР.