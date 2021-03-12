Пекин, 12 марта. Пентагон намерен продолжать усиливать военное присутствие США в Черном море, признаком чего стало размещение в Румынии нескольких десятков ракетных установок M142 HIMARS.

Ракетные установки M142 HIMARS размещены на колесных шасси и легко меняют место своей дислокации. Кроме штатных ракет с дальностью полета 70 километров, эти установки могут стрелять тактическими боеприпасами с дальностью полета 300 км. Китайские эксперты, чью статью в Sohu перевела для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия», уверены, что размещение M142 HIMARS в Румынии является прямой угрозой российскому Крыму.

«Маневр США с размещением ракетных установок в Румынии является провокацией», — утверждают специалисты из КНР.

Они полагают, что РФ примет жесткие ответные меры, и рассказали о том, как Россия уже ответила на американскую провокацию. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился к берегам Норвегии, куда недавно были переброшены четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, и провел учения в пограничном Варангер-фьорде на глазах у норвежских и американских военных.

В НАТО с опаской смотрят на «Маршала Устинова», поскольку этот крейсер является одним из самых мощных в мире. Федеральное агентство новостей рассказало недавно о реакции американской прессы на его маневры в Баренцевом море.