Зудина рассказала о конфликте сына Табакова с Машковым

Москва, 12 марта. Актер Павел Табаков спустя год после смерти отца ушел из основанного им театра. Мать артиста Марина Зудина назвала причину ухода наследника с подмостков.

По ее словам, у Павла возник конфликт с новым художественным руководителем театра Табакова Владимиром Машковым. И звезда сериала «Беспринципные» написал заявление об уходе.

«Тогда все было так обостренно. Владимир Львович с ним не поговорил. Ну, конечно, Олегу Павловичу было бы обидно. Он так радовался, когда Павел делал первые шаги на сцене. Но ничего. Это тоже какой-то урок, какой-то этап», — сказала актриса в эфире программы «Судьба человека».

Она считает, что трудности только закаляют человека. По словам актрисы, «все, что нас не убивает, — делает сильнее».

Павел Табаков родился у Олега Павловича и Марины Зудиной в 1995 году. Как вспоминает актриса, режиссер долго не хотел становиться отцом в страхе, что будет слишком старым для своих детей. Спустя 11 лет после рождения сына у пары появилась дочь, которую назвали Марией. В 2018 году Олега Табакова не стало — он умер в возрасте 82 лет.