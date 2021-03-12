Жители Мордовии смогут напрямую летать в Краснодар

Саранск, 12 марта. Авиакомпания «Азимут» открывает прямой рейс из Краснодара в столицу Мордовии и обратно. По расписанию перелеты будут совершаться по средам и воскресеньям.

Это уже второй субсидированный авиарейс, который свяжет Саранск и Краснодар. Если раньше пассажирам приходилось летать в этот город с посадкой в Минеральных Водах, то с 23 марта туда можно будет долететь напрямую.

«30-40% пассажиров из имеющегося рейса с посадкой летят в Краснодар, а большая часть остается в Минеральных Водах. Однако по статистике, исходя из опыта других городов, прямые перелеты в Краснодар пользуются успехом. Будем надеяться, что и у нас будут востребованными», — рассказал в беседе с ФАН генеральный директор Саранского аэропорта Александр Кистайкин.

Вылет из Краснодара в Саранск по средам и воскресеньям в 8.00, а обратно в 16.30. Время перелета — два часа. Купить билет в южный регион можно будет от 2 080 рублей.

«Это политика авиакомпании. Мы приветствуем такой тариф. Думаю, он будет привлекательным для жителей нашей республики. Раньше такой прямой рейс выполнялся только в советское время — в конце восьмидесятых».

Это направление войдет в пятерку субсидированных маршрутов, которые были утверждены минтрансом России и Росавиацией. Кроме Краснодара через Минеральные Воды и напрямую, из аэропорта Саранска можно полететь в Санкт-Петербург и Сочи. Сейчас ожидается открытие продаж билетов на Симферополь, курсировать в этом направлении самолеты начнут в конце мая.

«Еще из нововведений: планируется, что авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы вместо «Аэрофлота». К примеру, в Москву. Такое сейчас практикуется во многих регионах», — добавил руководитель организации.

Уже во второй половине лета «Авиалинии Мордовии» будут готовить план на 2022 год. В планах руководства компании рассмотреть рейс на Калининград.

«Будем смотреть, какой транзит идет через аэропорт Саранска, куда двигается народ, например, через Москву. Попробуем открыть другие направления, чтобы люди, минуя столицу, могли добраться к месту», — рассказал о планах Александр Кистайкин.

Ранее ФАН сообщил, что авиапассажиры в России смогут пользоваться интернетом на коротких рейсах.