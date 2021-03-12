Вдова Табакова рассказала о влюбленности в сына покойного мужа

Москва, 12 марта. Актриса Марина Зудина до брака с народным артистом Олегом Табаковым была увлечена его сыном Антоном.

Звезда театра и кино отметила, что все были влюблены в Олега Павловича, но она стала исключением. Актриса была увлечена сыном режиссера Антоном после фильма «Тимур и его команда».

«Не всегда люди соединяются сами, иногда этому способствует какая-то сила. Да, думаю, это тот случай, и Господь сделал мне такой подарок», — сказала Зудина в эфире программы «Судьба человека», говоря о покойном муже.

По ее словам, Табаков долго не решался вновь становится родителем. Артист боялся, что будет слишком старым отцом для своих детей. Но на свет появился сперва Павел, а потом Маша.

«Он понял, что я крепкая мать и смогу воспитать ребенка», — констатировала Зудина.

Марина познакомилась с Табаковым во время обучения в театральном вузе. В последний год учебы, по слухам, у артистов завязался роман. В 1995 году пара поженилась. В браке у них родились двое детей. Супруги могли прожить еще долгие годы, но в 2018 году Олег Павлович скончался.