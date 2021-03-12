Российский сенатор назвал «говорильней» новую стратегию Украины по Крыму

Украине нужно смириться с российским статусом Крымского полуострова. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для «возвращения» Крыма в состав Украины разработана стратегия действий по трем направлениям. Соответствующий документ утвердил накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, принятие этой стратегии является ярким примером того, что Киев прилагает все усилия на крымском направлении.

«Три кита возвращения Крыма: стратегия, одобренная сегодня; консолидация — работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия — восстановление международного права», — объяснил Кулеба.

В свою очередь сенатор Сергей Цеков рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о том, что международное право было восстановлено в тот момент, когда произошло воссоединение Крыма с Российской Федерацией.

«Международное право было восстановлено в 2014 году — когда Крым вернулся в состав Российской Федерации. Право народов на самоопределение — один из основных принципов международного права. Оно позволяет каждому народу самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, свободно определять политический статус и осуществлять свое экономическое и культурное развитие. Нужно поднять все заявления Запада по поводу Косова и напомнить им их слова. В частности, они говорили, что Косово имеет право на самоопределение. Крым сделал то же самое», — сказал собеседник ФАН.

Член Совета Федерации призвал Украину смириться с российским статусом Крыма, а также наладить отношения с Москвой. Однако, как считает крымский политик, это будут делать уже следующие киевские власти, поскольку нынешние сегодня полностью себя дискредитировали.

«Что касается заявлений Кулебы? Это очередное громкое высказывание, за которым ничего не стоит. Это обычная говорильня. Они будут и дальше проводить различные мероприятия, реализовывать стратегии, где будет упоминаться Крым. Замечу, что при этом от этих разговоров ситуация в самой Украине никак не улучшится. Главная проблема Украины — плохие отношения с Россией. Киеву необходимо признать, что Крым вернулся в состав РФ по закону и справедливости, после чего налаживать нормальные отношения с Москвой. Конечно, это будет делать уже не нынешнее руководство страны, поскольку оно себя полностью дискредитировало. Команда Зеленского сегодня пытается перещеголять команду Порошенко. Кроме того, власти Украины сегодня фактически возглавили националистическое движение в государстве», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что план Украины по «возвращению» контроля над Крымом, состоящий из «трех китов», потерпит фиаско. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.