Самарец убил и расчленил друга из-за ревности

Самара, 12 марта. Полицейские задержали мужчину, который убил и расчленил своего знакомого. Расследование по этому делу продолжалось несколько месяцев.

Останки 39-летнего мужчины обнаружили очевидцы на улице в Кировском районе города еще в сентябре прошлого года. С тех пор правоохранители проводили проверку и разыскивали причастных к убийству. Подозреваемым оказался 45-летний мужчина, проживающий в соседнем доме. Как выяснилось позже, причиной такого деяния стал флирт с сожительницей убийцы.

По данным следствия, в начале сентября погибший, убийца и его сожительница распивали в доме спиртные напитки. В один момент мужчина начал заигрывать с чужой возлюбленной и шлепнул ее по ягодицам. Хозяин квартиры был в ярости от такого поведения и ударил кухонным ножом гостя. После этого пара скрылась с места преступления.

Однако на следующий день мужчина вернулся и расчленил тело ножовкой. Останки жертвы злоумышленник спрятал во дворе дома. Мужчину арестовали и приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее телеканал «360» сообщал, что местный житель Ленинградской области расчленил свою мать и закопал останки в лесопарке. Убийство произошло в Сертолове, а расчлененное тело обнаружили в соседней деревне Лупполово.