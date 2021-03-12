Милов рассказал о «расфокусировке» и «рассинхроне» в команде Навального

Команда Алексея Навального оказалась неспособна функционировать в отсутствие своего лидера. Один из его соратников — Владимир Милов — признал, что внутри структуры произошла «расфокусировка», и теперь в рядах оппозиционеров нет понимания, как действовать дальше.

В стриме корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр Милов рассказал, что сейчас находится «в огромном минусе» от событий, произошедших за последние два месяца. Он рассчитывал на магистральную, поступательную кампанию по сентябрьским выборам, в рамках которой было бы организовано возвращение Навального, но история развивалась по совершенно другому сценарию.

«Произошла такая расфокусировка. Алексей сидит, вытащить его не получилось и, к сожалению, возможно, скоро не получится. Люди думают о разном», — отметил соратник Навального.

Он обратил внимание, что очень много оппозиционных деятелей в настоящее время либо находятся под арестом, либо уехали из страны. К такой ситуации Милов не был готов и в сложившихся обстоятельствах не знает, что делать. Именно с этим связано прекращение его стримов, потому что ему даже нечего сказать аудитории.

«Честно сказать, у нас произошел определенный рассинхрон. Просто непонимание, как сейчас действовать. Действительно, еще в начале января был некий план, я ожидал, что все пойдет по плану. Сейчас я не очень понимаю, в чем он», — объяснил Милов.

По всей видимости, с координацией и внутренней организацией в команде Навального на самом деле имеются серьезные проблемы. В то время как Владимир Милов рассказывает о «расфокусировке» и отсутствии четкого плана действий, руководитель сети штабов оппозиционера и менеджер проектов ФБК (признан иноагентом) Леонид Волков пытается убедить общественность в том, что структуры Навального придерживаются конкретной стратегии, о чем он рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

Так, по словам Волкова, в ближайшие полгода ФБК сконцентрируется на подготовке к осенним выборам, «Умном голосовании» и новых «расследованиях». Если верить его заявлениям и у команды Навального действительно есть план, то возникает вопрос, почему в курс дела не ввели Милова, который не понимает, что делать. Такое отношение к нему основных руководителей ФБК, пытающихся координировать действие своих сторонников из-за границы, можно объяснить отсутствием Милова на незаконных акциях, прошедших в январе и феврале. Возможно, таким образом Волков просто решил «отстранить» своего коллегу от ключевых задач за его бездействие в такой ответственный для оппозиции момент.

Однако есть и другое объяснение такого расхождения в заявлениях ближайших соратников Навального. Не исключено, что слова Волкова просто не соответствуют действительности. Ранее такое мнение высказал юрист Виталий Серуканов, подчеркнув, что менеджер проектов ФБК не способен организовать новые протесты с целью освобождения своего шефа и поэтому ему приходится «блефовать», создавая красивую иллюзию успешной подготовки к выборам для западных инвесторов. Серуканов считает Волкова обычным «шарлатаном», заявлениям которого верить нельзя, потому что в сложившейся ситуации он преследует лишь одну цель — побольше выжать из наивных европейцев и американцев, а предстоящие выборы являются для него единственной возможностью заработать.