Москва, 12 марта. Украина пытается приравнять конфликт в Донбассе к ситуации в Нагорном Карабахе. По мнению экс-главы израильской службы «Натив» Якова Кедми, такая тактика является ошибочной. Он предостерег украинское руководство от возобновления боевых действий на юго-востоке, пишет Teleprogramma.pro.

Кедми уточнил, что точно такого же мнения придерживается по сбитому ВСУ вертолету РФ. По задумке Украины, эта трагедия должна была спровоцировать полноценное участие Москвы в конфликте на юго-востоке страны. Эксперт подчеркнул, что официальному Киеву необходимо прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина, который заявил, что возобновление военных действий ставит под сомнение существование украинской государственности.

«И когда он говорит «будет под сомнением» — это означает, что сомнения не возникнут и существования такого не может быть», – рассказал эксперт в эфире программы «Обратный отсчет» на News Front.

Но, несмотря на все предупреждения, Украину это не останавливает. Некоторые «горячие головы» в этой стране уже начали говорить о возможности «блицкрига в Донбассе». Уверенность в успехе операции основана исключительно на опыте нагорнокарабахского конфликта, где азербайджанской армии благодаря тактике молниеносной войны удалось существенно потеснить армян. Но в случае с ДНР и ЛНР, как считает Кедми, Киеву лучше вспомнить Русско-японскую войну 1905 года. Только для Украины все закончится намного печальнее, считает эксперт.

«Когда начинают войну, есть четкое определение: мы знаем, как начинается война, но понятия не имеем, как она закончится. Все, кто кричит о «быстрой победоносной войне», пусть вспомнят Русско-японскую войну. Пусть попробуют «небольшой победоносный поход в Донбасс», чтобы все внутренние проблемы решились», – подчеркнул Яков Кедми.

Ранее ФАН писал о резком осуждении в Крыму заявления украинского вице-премьера о ненужности Донбасса.