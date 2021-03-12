Бывший игрок ЦСКА Марк Гонсалес перенес инфаркт

Майами, 12 марта. Бывший игрок национальной сборной Чили, двукратный чемпион России в составе ЦСКА Марк Гонсалес пережил инфаркт миокарда. Об этом рассказала в соцсетях его супруга Маура Ривера.

Чилиец завершил футбольную карьеру в 2019 году. Его уход из спорта связали с полученными ранее травмами: в сезоне 2011/12 Гонсалес повредил тазобедренный сустав. Он не смог до конца восстановиться. Недавно жена бывшего футболиста описала в Instagram-блоге пережитый ужас, когда у Гонсалеса случился инфаркт миокарда.

«Это были дни большой неопределенности, великого страха. Я говорю это сейчас, потому что все наконец постепенно улучшается. В определенном смысле я уже уверена, что мы пережили это. Давайте ценить моменты счастья, семью и, прежде всего, жизнь», — написала Ривера.

Гонсалес числился в составе клуба ЦСКА с 2009 по 2014 годы. За этот период он дважды выигрывал Кубок России, один раз побеждал в Суперкубке страны.