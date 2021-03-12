Вдова Табакова объяснила, почему не разговаривает с сыном о покойном отце

Москва, 12 марта. Вдова актера и режиссера Олега Табакова, артистка Марина Зудина призналась, что не разговаривает с их сыном Павлом о покойном отце.

Олег Табаков скончался три года назад, у Зудиной осталось от мэтра двое детей. Помимо уже взрослого Павла, артистка воспитывает 14-летнюю дочь Марию. Тема смерти актера все еще остается болезненной для членов его семьи.

«Мы с сыном не говорим о его отце. Это личная зона каждого из нас. И зона очень болезненная. То есть говорить и сразу начинать плакать. Этого не хочется», — поделилась Зудина в программе «Судьба человека».

Вдова Табакова вспомнила, что не успела сама сообщить дочери о смерти отца, и девочка узнала печальную новость от кого-то другого. Мария сразу сказала матери, что они сильные, поэтому справятся с трагедией.

По словам Зудиной, она провела возле Табакова, лежащего в реанимации, 106 дней. Актриса всегда приходила к мужу в нарядных костюмах, даже когда он был в искусственной коме. Вдова подчеркнула, что у них с супругом было 35 лет счастья, передает RT.

Роман Зудиной и Табакова завязался, когда артист был женат на Людмиле Крыловой. В итоге актер ушел от первой жены, но его вдова говорит, что брак мэтра распался не из-за нее.