Пекин потребовал от Киева соблюдения законных прав инвесторов «Мотор Сич»

Пекин, 12 марта. Китай после сообщения СНБО о национализации завода «Мотор Сич» потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов.

Накануне Совет национальной безопасности Украины принял решение о возвращении «Мотор Сич» в государственную собственность. Секретарь ведомства Алексей Данилов подчеркнул, что убытки инвесторов будут компенсированы.

В ответ руководство компании Beijing Skyrizon подало иск в арбитражный суд на Украину на сумму в 3,6 млрд долларов. Китайская сторона считает национализацию предприятия несправедливой. По мнению инвесторов, решение СНБО противоречит принципам рыночной экономики.

Глава АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев ранее заявил, что сейчас завод держится только благодаря части старых заказчиков из Средней Азии, Африки и Латинской Америке. По словам руководителя предприятия, за 30 лет независимости Украины на заводе вышло всего 12 новых двигателей.

Эксперты считают, что возвращение «Мотор Сич» в госсобственность нанесет удар по инвестиционному климату на Украине. Случай с китайскими инвесторам в будущем может остановить приток капитала в украинские компании.