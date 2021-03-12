Мэттью Макконахи обдумает вопрос выдвижения на пост губернатор Техаса

Остин, 12 марта. Известный голливудский актер Мэттью Макконахи заявил, что подумает над выдвижением своей кандидатуры на пост главы штата Техас.

Такое заявление он сделал в ходе подкаста The Balanced Voice. Актер рассказывал об отцовстве и своей работе в качестве профессора Техасского университета. Макконахи даже задался вопросом, чем он может еще заниматься в жизни, кроме съемок в кинокартинах.

«Я действительно считаю, что мне есть чему научить других и чем поделиться», — сказал он.

Собеседница актера высказала предположение, что ему стоит попробовать себя в качестве губернатора штата Техас. Отвечая на этот вопрос, Макконахи заявил, что это шаг необходимо очень серьезно обдумать.

Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи мог сыграть в «Титанике» вместо Леонардо Ди Каприо. Однако его конкурент обошел его на кастинге.