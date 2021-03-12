РКН: Twitter игнорирует запросы ведомства и не выходит на контакт

Москва, 12 марта. Руководство компании Twitter не выходит на контакт и не реагирует на запросы Роскомнадзора, рассказали в пятницу представители ведомства.

Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter, однако администрация социальной сети игнорирует сообщение ведомства, передает РИА Новости. В компании пока никак не отреагировали на запросы РКН.

Роскомнадзор уже передал в суд три административных протокола в отношении социальной сети. Как сообщалось ранее, с 2017 года администрация Twitter не предприняла никаких мер по поводу более трех тысяч обращений Роскомнадзора с просьбой удалить из свободного доступа запрещенный контент.