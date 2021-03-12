ВОЗ не одобряет введение ковидных паспортов, которые дают привилегии сделавшим вакцину

Москва, 12 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ковидные паспорта, которые давали бы какие-либо привилегии тем, кто сделал прививку от COVID-19.

О том, что идею создания ковидных (антиковидных) паспортов обсуждают в России, стало известно еще в январе 2021 года. Первыми их планировали вводить в Башкирии, также идея обсуждалась на Сахалине. В комитете Государственной думы в начале года заявили, что ковидные паспорта распространятся на всю страну.

Сейчас создать себе такой паспорт вакцинированного может каждый желающий. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте "Госуслуги". Заполнение документа начинается с отметки о вакцине от коронавируса, однако в перспективе паспорт будет содержать в себе информацию и об остальных прививках.