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ВОЗ не одобряет введение ковидных паспортов, которые дают привилегии сделавшим вакцину

ВОЗ не одобряет введение ковидных паспортов, которые дают привилегии сделавшим вакцину

Москва, 12 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ковидные паспорта, которые давали бы какие-либо привилегии тем, кто сделал прививку от COVID-19.

О том, что идею создания ковидных (антиковидных) паспортов обсуждают в России, стало известно еще в январе 2021 года. Первыми их планировали вводить в Башкирии, также идея обсуждалась на Сахалине. В комитете Государственной думы в начале года заявили, что ковидные паспорта распространятся на всю страну.

Сейчас создать себе такой паспорт вакцинированного может каждый желающий. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте "Госуслуги". Заполнение документа начинается с отметки о вакцине от коронавируса, однако в перспективе паспорт будет содержать в себе информацию и об остальных прививках.

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