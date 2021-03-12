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Адвокат рассказала, какую долю имущества может получить Мамаева после развода

Адвокат рассказала, какую долю имущества может получить Мамаева после развода

Москва, 12 марта. Юрист Жанна Маргулис объяснила, как может пройти бракоразводный процесс футболиста Павла Мамаева и его супруги, бывшей модели Аланы.

По словам эксперта, если Мамаева и ее муж обо всем договорились и решили разойтись без споров, то их брак могут расторгнуть в кратчайшие сроки через мирового судью. Однако не исключено, что пара не сможет полюбовно решить вопрос о разделе имущества.

«Если же договоренности не будут достигнуты, то совместное имущество, которое было приобретено в браке на общие доходы, делится пополам. Конечно, при отсутствии брачного договора», — рассказала Маргулис.

Брачный договор может предусматривать иной порядок раздела имущества, пояснила адвокат. Но даже если этот документ не подписывался, есть случаи, в которых кто-то из супругов может претендовать на отступление от равенства долей. Чтобы это произошло, суд должен получить веские основания.

Примером такого случая является покупка недвижимости на деньги родителей мужа или жены. Если в суде удастся доказать этот факт, то недвижимость перейдет тому из супругов, чьи родители дали деньги, сказала адвокат «Телепрограмме».

Алана Мамаева объявила о разводе после скандала с изменой ее мужа. Бывшая модель уличила супруга в связи с испанской девушкой. Жена Павла Мамаева подчеркнула, что не претендует на раздел имущества и алименты.

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