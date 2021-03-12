Адвокат рассказала, какую долю имущества может получить Мамаева после развода

Москва, 12 марта. Юрист Жанна Маргулис объяснила, как может пройти бракоразводный процесс футболиста Павла Мамаева и его супруги, бывшей модели Аланы.

По словам эксперта, если Мамаева и ее муж обо всем договорились и решили разойтись без споров, то их брак могут расторгнуть в кратчайшие сроки через мирового судью. Однако не исключено, что пара не сможет полюбовно решить вопрос о разделе имущества.

«Если же договоренности не будут достигнуты, то совместное имущество, которое было приобретено в браке на общие доходы, делится пополам. Конечно, при отсутствии брачного договора», — рассказала Маргулис.

Брачный договор может предусматривать иной порядок раздела имущества, пояснила адвокат. Но даже если этот документ не подписывался, есть случаи, в которых кто-то из супругов может претендовать на отступление от равенства долей. Чтобы это произошло, суд должен получить веские основания.

Примером такого случая является покупка недвижимости на деньги родителей мужа или жены. Если в суде удастся доказать этот факт, то недвижимость перейдет тому из супругов, чьи родители дали деньги, сказала адвокат «Телепрограмме».

Алана Мамаева объявила о разводе после скандала с изменой ее мужа. Бывшая модель уличила супруга в связи с испанской девушкой. Жена Павла Мамаева подчеркнула, что не претендует на раздел имущества и алименты.