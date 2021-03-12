Информация о задержании главы Хакасии не подтвердилась

Абакан, 12 марта. Информация, что главу Хакасии Валентина Коновалова вызывают на допрос в качестве свидетеля по какому-либо делу, не соответствует действительности.

С таким заявлением выступила руководитель управления пресс-службы главы и правительства республики Яна Тамаровская.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на хакасское "Агентство информационных сообщений" рассказал, что чиновника вызывали к следователям по делу о банде мошенников, однако пресс-служба информацию опровергла.

По данным местных СМИ, Коновалов проходил по делу как свидетель. Однако, по информации изданий, он не просто был знаком с одним из фигурантов дела, но и в одном из случаев, мог даже выступать в качестве адвоката фигуранта.