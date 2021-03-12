Депутата из Ленобласти поймали на незаконном обороте оружия

Санкт-Петербург, 12 марта. Силовики задержали депутата Лодейнопольского муниципального района Олега Майдакова в рамках дела о незаконном обороте оружия.

Парламентарий из Ленинградской области является главным фигурантом уголовного дела, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В схронах его подельников нашли более 50 единиц огнестрельного оружия, а также более 50 тыс. боеприпасов.

Всего по данном делу в качестве обвиняемых проходят три человека. Злоумышленников поймали после того, как они сбыли жителю Ленобласти пистолет и боеприпасы на сумму около 200 тыс. рублей. На данный момент следователи продолжают устанавливать другие эпизоды преступной деятельности обвиняемых.