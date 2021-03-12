Статуя Трампа в образе Будды стала хитом продаж в китайском онлайн-магазине

Пекин, 12 марта. Статуя бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды стала самым продаваемым товаром в китайском интернет-магазине.

Статуя имеет два размера. Одна высотой 1,5 метра и стоит 153 доллара. Другую высотой четыре метра можно купить за 613 долларов. В описании к товару вспоминается фраза Дональда Трампа в период предвыборной кампании: «Верните вашей компании былое величие».

Журналисты связались с продавцом и тот рассказал, что идея создать такую фигурку возникла, когда он впервые услышал речь Трампа. Мужчину вдохновило то, что экс-президент часто говорил, что знает вещи лучше, чем кто-либо другой.

Продавец сделал 100 статуй, но заказов получил гораздо больше.

Ранее в китайском жилом комплексе в Чунцине во время ремонтных работ обнаружили скульптуру Будды без головы. Высота статуи была порядка девяти метров.