Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии

Минск, 12 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии.

Согласно информации местных СМИ, на должность заступил первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. Ранее он командовал войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии.

Лукашенко провел и ряд других назначений в руководстве вооруженных сил страны. Соответственно, пост командующего войсками Западного оперативного командования по указу белорусского лидера занял Игорь Демиденко, а нынешний командующий войсками Северо-западного оперативного командования ВС Белоруссии Андрей Жук займет должность заместителя главы оборонного ведомства. Северо-западное оперативное командование возглавит Александр Науменко.

Ранее дипведомство республики предложило польскому послу покинуть Белоруссию, сообщает Федеральное агентство новостей. Решение было принято на основании участия посла в акции ко «Дню проклятых солдат», которую правительство страны сочло нарушением норм международного права.