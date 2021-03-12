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СК направил дело Япончика в суд для рассмотрения по существу

СК направил дело Япончика в суд для рассмотрения по существу

Москва, 12 марта. Следователи завершили расследование убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова.

Сотрудники Следственного комитета собрали необходимые материалы для утверждения финальной позиции по делу об убийстве Япончика в 2009 году. Они утвердили обвинительное заключение в отношении трех человек, которые совершили нападение на криминального авторитета. Кроме того, им инкриминируется незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Организатором убийства был признан ранее судимый житель Подмосковья, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Он подготовил нападение на Япончика с целью передела сфер влияния в преступном сообществе.

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