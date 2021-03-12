Цирковые трюки Аскольда Запашного привели его на больничную койку

Москва, 12 марта. Артист цирка Аскольд Запашный получил несколько травм, которые чуть не обездвижили его, если бы не своевременная медпомощь. Сейчас он продолжает заниматься любимым делом.

Цирковые трюки известного артиста привели к больничной койке — он перенес пять операций на позвоночнике, причем последняя была в 2019 году.

«У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице — титановый диск. Это сложная конструкция на винтах и болтах», — сказал Аскольд в разговоре с «Телепрограммой».

Запашный научился не только жить с новой конструкцией в теле, но и с успехом выполнять работу. Сейчас график звезды мало отличается от того, что был до операции: работа, тренажерный зал. Хотя все же травмы дали о себе знать.

«Частично потеряна чувствительность в ногах: на левой ноге два пальца ничего не чувствуют. В целом, по ногам на 20–30% мышцы не задействованы. Но я научился бегать и ходить за счет мышц-стабилизаторов. Спотыкаюсь иногда, но в целом нормально», — рассказал о последствиях травмы Аскольд.

Осенью прошлого года артист оказался в больнице из-за резкого снижения давления. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Однако все обошлось, и циркач отправился домой.