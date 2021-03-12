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«Спутник V» показал эффективность против «британского» штамма

«Спутник V» показал эффективность против «британского» штамма

Москва, 12 марта. Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства показала высокую эффективность против «британского» штамма.

Такие результаты препарат показал в ходе испытаний. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Специалисты провели исследование и выяснили, что нейтрализующие антитела к «британскому» штамму, которые появляются после вакцинации, не отличаются от работы антител к исходному штамму.

До этого сообщалось, что «британский» штамм коронавируса не опасен для людей, которые уже переболели инфекцией или сделали прививку от заболевания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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