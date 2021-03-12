«Спутник V» показал эффективность против «британского» штамма

Москва, 12 марта. Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства показала высокую эффективность против «британского» штамма.

Такие результаты препарат показал в ходе испытаний. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Специалисты провели исследование и выяснили, что нейтрализующие антитела к «британскому» штамму, которые появляются после вакцинации, не отличаются от работы антител к исходному штамму.

До этого сообщалось, что «британский» штамм коронавируса не опасен для людей, которые уже переболели инфекцией или сделали прививку от заболевания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.