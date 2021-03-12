ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Альба Альянс»

Москва, 12 марта. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление финансовой деятельности у московского банка «Альба Альянс». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

«Альба Альянс» занимает 282 место в банковской системе РФ. Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство банка в связи с решением о добровольной ликвидации. Согласно предоставленным в ЦБ отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

ЦБ РФ ранее отозвал лицензию у банка «Современные стандарты Бизнеса». Причиной послужило нарушение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.