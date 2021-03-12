Все участники «тройки» по Афганистану подтвердили участие в новой встрече в Москве

Москва, 12 марта. Участники расширенной «тройки» по мирному урегулированию конфликта в Афганистане подтвердили свое участие в очередной консультации, которая состоится в Москве 18 марта. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Также в Москву были приглашены представители Ирана и Индии.

Так называемая расширенная «тройка» по решению афганского вопроса включает в себя Россию, США, Китай и Пакистан. Эта консультативная группа была создана для поиска путей примирения официального правительства Афганистана и движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Представители противостоящих сил также присутствуют на встречах «тройки».

В ходе консультаций обсуждаются прекращение огня, условия мирного соглашения и порядок формирования будущего коалиционного правительства. Расширенная «тройка» не заинтересована в победе «Талибана» и свержении официального кабульского правительства, так как в этом случае Афганистан превратится в обширный «рассадник» терроризма в регионе.

В начале марта Госсекретарь США Энтони Блинкен отправил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором предоставил план мирного урегулирования. Американский политик предложил созвать в Турции международную конференцию под эгидой ООН и обсудить вопрос создания переходного правительства. Также в письме содержится информация о том, что на данной конференции США намерены предложить ввести режим 90-дневного сокращения насилия, чтобы предотвратить весеннее наступление талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.