YouTube присвоил фильму про Крым пометку «потенциально шокирующий контент»

Сан-Бруно, 12 марта. Фильм «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия-24» признали «потенциально шокирующим контентом».

Соответствующую пометку поставил сервис YouTube. Журналист и автор фильма Андрей Кондрашов назвал истинную причину ограничения доступа к фильму. По его словам, в день годовщины воссоединения полуострова с Россией количество просмотров ленты растет.

«Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — пояснил журналист в эфире канала «Россия-24».

Ранее блогер «СанБяу из Крыма» рассказал правду о ценах и зарплатах в регионе. По его словам, на полуострове каждый получает по тысяче долларов.