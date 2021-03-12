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Попова рассказала, для кого не опасен «британский» штамм коронавируса

Попова рассказала, для кого не опасен «британский» штамм коронавируса

Москва, 12 марта. «Британским» штаммом коронавируса не смогут заразиться те, кто уже переболел распространенными вариантами COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Перенесшие коронавирус россияне не могут заболеть, встретившись с мутацией, из-за реакции нейтрализации. Кроме того, у людей, привитых одной или двумя компонентами вакцины, уже выработались определенные антитела. Иммунитет нейтрализует как привычный штамм COVID-19, так и «британский», сообщает «Ридус».

«Также происходит по всем остальным штаммам», — объяснила Попова.

Специалисты центра «Вектор», по словам главы санитарного ведомства, используют сыворотку с антителами людей, которые вакцинировались или переболели, а затем добавляют к ней циркулирующие в РФ штаммы или «британский» вариант инфекции. Таким способом они изучают, могут ли эти антитела нейтрализовать вирусы.

Американская вакцина Novavax продемонстрировала эффективность в 86,3% против «британского» штамма коронавируса. Препарат уже прошел третью фазу испытаний.

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