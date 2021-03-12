Попова рассказала, для кого не опасен «британский» штамм коронавируса

Москва, 12 марта. «Британским» штаммом коронавируса не смогут заразиться те, кто уже переболел распространенными вариантами COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Перенесшие коронавирус россияне не могут заболеть, встретившись с мутацией, из-за реакции нейтрализации. Кроме того, у людей, привитых одной или двумя компонентами вакцины, уже выработались определенные антитела. Иммунитет нейтрализует как привычный штамм COVID-19, так и «британский», сообщает «Ридус».

«Также происходит по всем остальным штаммам», — объяснила Попова.

Специалисты центра «Вектор», по словам главы санитарного ведомства, используют сыворотку с антителами людей, которые вакцинировались или переболели, а затем добавляют к ней циркулирующие в РФ штаммы или «британский» вариант инфекции. Таким способом они изучают, могут ли эти антитела нейтрализовать вирусы.

Американская вакцина Novavax продемонстрировала эффективность в 86,3% против «британского» штамма коронавируса. Препарат уже прошел третью фазу испытаний.