Жена Шипенко отреагировала на слухи о романе мужа с Муцениеце

Москва, 12 марта. Супруга российского режиссера Клима Шипенко Соня Карпунина посмеялась над слухами о романе мужа с актрисой Агатой Муцениеце.

Жена режиссера фильмов «Холоп» и «Текст» состоит в отношениях со звездой 10 лет. В браке у артистов родились дочь и сын.

Новость о романе Шипенко и Муцениеце Карпунина воспряла с юмором. Она в разговоре с журналистами отметила, что «желтая пресса не дремлет».

«Хаха! У меня точно все хорошо! Я стою в магазине, пытаюсь расплатиться, и все меня ждут… Извините, больше пока ничего не могу сказать», — сказала Соня в разговоре с Kp.ru, отвечая на вопрос, не разводятся ли супруги.

Сам Шипенко тоже не отказался от комментариев. Он подчеркнул, что на видео с Муцениеце был не он. Клим назвал выдумкой сообщения о его походе со звездой сериала «Закрытая школа» в театр в январе.

На днях появились слухи, что Муцениеце закрутила роман с женатым Шипенко. Чуть позже в Сеть попало видео, на котором мужчина, похожий на режиссера, ущипнул свою спутницу за ягодицу, а, девушка, в которой СМИ узнали Муцениеце, в ответ кокетливо рассмеялась. При этом, как уверяют в окружении Муцениеце, актриса не способна на отношения с женатым мужчиной.