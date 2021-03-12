Москва, 12 марта. Девятый блочно-модульный городок для российских миротворцев возвели в Нагорном Карабахе специалисты материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.

Блочно-модульный городок на 60 мест появился в населенном пункте Аскеран. Возведение таких городков для военных позволяет создать комфортные условия для личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, полевых складов и банно-прачечных пунктов.

Каждый модульный городок - полноценный автономный объект, где есть все необходимое для жизни: электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение. Имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. Также в городках предусмотрены спортзал, баня, медпункт, сушилка, комната для чистки обмундирования, комната досуга, кладовая, столовая и продуктовый склад.

Блочно-модульные городки изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий и полностью соответствуют всем требованиям и нормам.

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