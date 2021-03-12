Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал данные о снижении на два года ожидаемой продолжительности жизни в России на фоне пандемии COVID-19. Такое снижение впервые наблюдается с 2003 года, отмечается в новой версии правительственного плана по достижению национальных целей. По предварительным данным, приведенным в мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, ожидаемая продолжительность жизни в РФ по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года. Это на два года ниже показателя 2019-го, который составлял 73,3 года. Данные приводит Telegram-канал «Майский указ», приведенные в докладе показатели изданию РБК подтвердили источники, близкие к правительству.

Комментируя эти показатели, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что неправильно все «сваливать» на COVID-19, но, без сомнения, пандемия оказала на этот показатель серьезное негативное действие.

«У нас, согласно планам правительства, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет, — напомнил Онищенко в комментарии ФАН. — Но сейчас да, отмечается снижение. Это объясняется дополнительной смертностью, которая отмечается в России за последний год. При этом отмечу: дополнительная смертность непосредственно от коронавируса в России ниже, чем в Европе и США. Но тут дело в другом: сработал механизм, когда смертность увеличилась не от COVID-19, а от того, что из-за пандемии плановая медицинская помощь не оказывалась в полном объеме. Это произошло по нескольким причинам, в том числе из-за перепрофилирования значительной части лечебных учреждений под коронавирусных больных. Этот фактор дал опосредованное увеличение смертности за счет других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. А поскольку средняя продолжительность предстоящей жизни — это расчетный показатель, этот фактор сыграл свою роль. Такое снижение произошло не только у нас, но и в других странах. К сожалению, это так».

Возврат всех медучреждений к нормальной деятельности, в том числе в области профилактики и раннего выявления тяжелых заболеваний, откорректирует эту ситуацию, отмечает собеседник ФАН.

«Но пока ситуация такова, какой мы ее фиксируем сейчас. Снижение показателя, касающегося продолжительности предстоящей жизни, — это индикатив благополучия общества, который зависит от многих факторов», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Снижение продолжительности предстоящей жизни в РФ, по данным Росстата, впервые отмечается с 2003 года. Вернуться к «доковидному» уровню Россия, по прогнозу правительственных аналитиков, сможет к 2024 году, когда планируемый показатель достигнет 73,6 года.

Ожидаемая продолжительность жизни за определенный год — это расчетный показатель, который зависит от уровня смертности в стране во всех возрастных группах. Снижение этого показателя в 2020 году связано с избыточной смертностью в России, которая, по данным Росстата, составила 323,8 тысячи человек по сравнению с 2019 годом. При этом от COVID-19 в России, по официальным данным, за все время пандемии скончались 90 734 человека.