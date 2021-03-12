Внедорожник протаранил стену ТЦ в Великом Новгороде, трое погибли

Великий Новгород, 12 марта. Водитель и два пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser погибли в ДТП на улице Октябрьская. Известно, что внедорожник протаранил здание торгового центра «Компас».

Как сообщили в управлении ГИБДД по Новгородской области, экипаж ДПС заметил иномарку, водитель которой мог находиться в состоянии опьянения. На требования остановиться он никак не отреагировал и попытаться скрыться. Полиция начала преследование, но уже на улице Германа мужчина не справился с управлением и врезался в парапет у входа в торговый центр, передает источник ФАН.

От полученных травм три человека погибли до приезда бригады скорой помощи. Еще одного пассажира, 21-летнего юношу, в тяжелом состоянии экстренно доставили в Новгородскую областную клиническую больницу. Предположительно, все трое ехали после вечеринки в ночном клубе: на запястье одного из них был бумажный браслет.

Один человек пострадал в аварии с грузовиком на МКАД, сообщало РИАМО. Движение было затруднено на 6 километров. Информации о характере травм участника ДТП не поступало.