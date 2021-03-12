Соседов объяснил, как «пошлая и вульгарная» Пугачева добилась успеха

Москва, 12 марта. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, как образ певицы Аллы Пугачевой помог ей добиться успеха и стать примадонной российской эстрады.

По словам эксперта, у Пугачевой не было каких-то особенностей, делавших ее лучше Софии Ротару, Эдиты Пьехи или Валентины Толкуновой. Певица никогда не была талантливее конкуренток, но вокруг нее создали целую историю, считает журналист.

«Создали мифологию, очень грамотно создали. То есть вот такой пиар, то что мы называем пиаром, вот это было впервые опробовано на ней», — отметил критик в интервью на YouTube-канале «Ходят слухи».

Соседов рассказал, что за это можно поблагодарить экс-супруга Пугачевой, режиссера Александра Стефановича, придумавшего такое «надувание». Именно бывший муж Примадонны решил, что она должна создавать контрасты. Иногда певица пыталась показать поклонникам, будто она такая же, как и они, например, в песне «Так же, как все». Но в другие моменты исполнительница кардинально менялась.

«То в какой-то передаче ты должна быть вульгарная, нечесаная, и так сидеть, грубо разговаривать, чтобы все говорили: «А видели, Пугачева как себя ведет? Ужасная, вульгарная, пошлая»», — пояснил Соседов.

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