Шесть подростков сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 марта. Полиция разыскивает шестерых подростков, устроивших побег из Центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района. Они покинули учреждение два дня назад.

К поискам детей привлечены сотрудники территориальных ОВД и комплексные силы полиции. Ребята иногда отвечают на звонки и заходят в мессенджеры, но возвращаться в реабилитационный центр отказываются. Свой поступок они объяснили желанием развлечься, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

На железнодорожном вокзале Владивостока задержали 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома, чтобы уехать в Воронеж. Она поссорилась с мамой, сложила в сумку нож, тысячу рублей и немного продуктов, после чего отправилась на поезд. С ней провели разъяснительную беседу, сообщала Deita.