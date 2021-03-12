Первый полк ЗРК С-350 «Витязь» поступит на вооружение в 2021 году

Тверь, 12 марта. Учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова в Твери будет готовить специалистов для обслуживания ЗРК С-350 «Витязь».

Первый новейший мобильный зенитно-ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь» был передан в ВКС РФ 26 февраля 2020 года. В этом году в войсках появится уже целый полковой комплект «Витязей», о чем сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. К 2027 году российское оборонное ведомство планирует развернуть 12 дивизионов ЗРК С-350 «Витязь».

Китайские эксперты высоко оценили российскую новинку, сравнив С-350 с «хорошо наточенным мечом». Федеральное агентство новостей, цитируя их слова, отметило, что комплекс обладает большой степенью автоматизации и компьютеризации, что значительно облегчает расчетам выполнение боевых задач.