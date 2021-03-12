Украинские аналитики обсудили последние шаги режима Владимира Зеленского, который начал «охоту на олигархов». После введения санкций против Виктора Медведчука секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что следующим наказанным может стать Игорь Коломойский. А затем похожая судьба может ожидать и опального миллиардера Дмитрия Фирташа. По мнению экспертов, война, объявленная Банковой олигархам, может привести режим Зеленского к скорому краху.

Еще в январе 2021-го команда президента Зеленского находилась в глубоком кризисе — над ней открыто издевались националисты, над ее «успехами» смеялись с телеэкранов эксперты и журналисты. Кроме того, на Банковой поняли, что ни один из высших органов власти Украины не способен быть прямым проводником интересов «команды Зе». Монобольшинство в Верховной раде распалось на отдельные группировки, «акционеры» которых не всегда слышали пожелания Зеленского.

Не радовал преданностью и кабмин, более занятый продвижением интересов украинских ФПГ, чем реализацией задумок президента. Не было у Банковой влияния и на судебную ветвь власти. В условиях острого кризиса в офисе президента ухватились за последний мощный рычаг, который у него оставался, — СНБО. Некогда консультативный орган усилием воли превратили в действенный рычаг власти, решившей идти в обход законов.

По мнению аналитиков, активизировав работу СНБО, Зеленский использовал «меч», который для себя выковал Петр Порошенко, чтобы в нужный момент вытаскивать его из ножен. Нашелся у режима и способ обойти законы в стремлении наказать врагов — санкционный механизм. В первую очередь власти использовали совбез для решения актуальной для себя проблемы — «избиения олигархов».

Для начала СНБО ввел санкции против лидера и главного спонсора партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также лишил его трех главных информационных ресурсов. Далее режим анонсировал продолжение, затрагивающее других украинских богатеев. Первый претендент на попадание под санкции — бизнесмен Игорь Коломойский, пожалуй, самый наглый и жадный из коллег по цеху. После заседания СНБО 11 марта его секретарь Алексей Данилов прямо намекнул в ответ на вопрос о Коломойском — «на следующем заседании точно будут рассмотрены санкции».

Третьей жертвой «охоты на олигархов» может стать миллиардер Дмитрий Фирташ. По мнению экспертов, критерии введения санкций против него вполне ясны: это нарушения санкционного режима по ДНР, ЛНР или Крыму. Под этот критерий полностью подпадает Фирташ, имеющий предприятия в Крыму — например, «Крымский титан» в Армянске, работающий по российским законам.

Профит от «избиения олигархов» для офиса президента состоит и в нейтрализации газовой монополии Фирташа (он владеет 18 газораспределительными компаниями под брендом «РГК»). Банковая надеется естественным способом снизить тарифы ЖКХ для населения.

«Мы проводим работу по деолигархизации страны, защите имущественных прав государства. Все помнят, что происходило на Украине в течение 30 лет, как проходила приватизация. Фирташ, Левочкин, Ахметов, Коломойский — напрячься стоит всем, кто нарушал закон и грабил страну», — прямо сообщила «голос власти» в «Слуге народа» Марьяна Безуглая.

Как заявил в ходе брифинга в Киеве публицист и блогер Глеб Простаков, в конечном счете «охота на олигархов» означает, что косвенное внешнее управление Украиной со стороны Запада меняется на прямое.

«То, что Соединенные Штаты ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского, очень символично. Он сыграл ключевую роль в подавлении сопротивления госперевороту на востоке Украины в 2014-м и был ключевым элементом местного олигархического капитализма. В 2019-м именно он усадил в президентское кресло Зеленского. Но теперь неожиданный триумф грозит обернуться столь же стремительным низвержением», — считает эксперт.

По мнению Простакова, на самой Украине нет тех, кто выиграет от устранения Коломойского.

«Олигархи — единственное подспорье для быстро теряющего политическую субъектность Зеленского. Президент тасует карты, попеременно усиливая то Коломойского, то его конкурентов во главе с Ринатом Ахметовым. Но «любовь-ненависть» офиса президента с олигархами остается единственным источником извращенного украинского суверенитета, — заявил Простаков журналистам. — За последние два года косвенное внешнее управление — посредством кредитов МВФ, скупки зарубежными инвестфондами украинских гособлигаций и так далее, все больше сменяется прямым управлением. В набсоветах украинских госкомпаний сидят либо агенты Запада из местных НКО, либо иностранные граждане. Ключевые решения кабмина, министерств и ведомств согласовываются с «семипосольщиной» США и Евросоюза. Зеленский не смог даже назначить своего посла Украины в США — им стала грантоедка, экс-министр финансов Маркарова».

Кроме того, напомнил эксперт, Запад контролирует часть правоохранительной системы Украины — НАБУ, НАПК и другие структуры. А отдельные законы США, в первую очередь — финансовые, прямо встроены в украинское законодательство.

«Санкции против Коломойского ударят прежде всего по самому Зеленскому. Управление Украиной с Запада вот-вот станет прямым, а у местных исполнителей останется все меньше пространства для маневра. Кроме того, санкции разрушат монобольшинство «Слуги народа» в Раде. Зеленскому придется искать поддержку в других партиях, вроде прозападного «Голоса», что еще больше усилит его зависимость от США и ЕС. А если Зеленский вдруг не станет сдавать Коломойского Западу, последний просто инициирует устранение Зеленского с поста президента — путем критического усиления уличных протестов. А также инициирует досрочные выборы в Раду, где новое большинство будет полностью прозападным», — заявил он.

Санкции против Коломойского невыгодны и другим украинским олигархам, несмотря на жесточайшие междоусобные войны, считает Простаков.

«Да, в краткосрочной перспективе они усилят позиции Рината Ахметова. Но в долгосрочной перспективе Западу не нужен ни Ахметов, ни любой другой олигарх, с интересами которого нужно считаться, ввязываясь в торги. Внешнее управление Украиной выпрямляется, избавляясь от любых посредников. А значит, давление на украинских олигархов будет неуклонно возрастать, — указал аналитик. — Внутреннее напряжение в стране, спровоцированное действиями США, продолжит нарастать. Сейчас Коломойскому всего лишь запрещен въезд в США, но, скорее всего, против него введут и внутриукраинские санкции. В черный список попадут и ближайшие партнеры олигарха. Зеленский может попытаться оттянуть дублирование СНБО американских санкций против своего экс-начальника. Но Вашингтон неизбежно поставит президента перед очень непростым выбором», — спрогнозировал политолог.

Все это, по мнению Простакова, может скоро привести Украину к новой войне в Донбассе.

«Как известно, нет лучшего способа выйти из безнадежной ситуации, отвлечь внимание всех сторон конфликта, чем настоящая война. Последнее обострение боевых действий в Донбассе может стать отправной точкой, чтобы внутреннее напряжение мощно выплеснулось наружу. Запоздавший «карабахский сценарий», если Киев решится реализовать его в Донбассе, ожидаемо приведет к новому разгрому ВСУ, новым жертвам и новой волне истерии. А по итогам нового витка войны в Восточной Европе может сложиться совсем другая геополитическая реальность, где уже не будут иметь значения ни Минские соглашения, ни новые санкции против РФ», — заключил публицист.

Публицист и блогер Юрий Романенко заявил прессе, что команда Зеленского начинает походить на украинскую Директорию 1919 года, судьбу которой она вполне способна повторить.

«Команда Зеленского втягивается в битву на всех фронтах. После того, как его команда в феврале начала наступление на Медведчука, многие указывали, что Зеленский переходит Рубикон. Теперь ему нужно последовательно выдерживать линию конфликта и ни в коем случае не пытаться воевать на всех фронтах одновременно. Президент и его команда просто не вытянут такую борьбу, ведь суммарно олигархи обладают большим ресурсом практически по всем направлениям», — сообщил Романенко.

Но на Банковой, похоже, считают иначе, отметил аналитик. И команда президента втягивается в целый ряд конфликтов, чреватых для нее серьезными проблемами.

«Во-первых, санкции США против Коломойского поставили Зеленского на шпагат. Без помощи США президенту в принципе будет тяжело в одновременной борьбе с олигархами и Россией. Но втягиваться во фронтальный конфликт с Коломойским, не закрыв тему с Медведчуком, для него просто опасно. Однако к этому конфликту у Зе явно готовятся, сменив менеджмент в компании «Центрэнерго», где сидели люди Коломойского, — сообщил Романенко. — Во-вторых, «дело Стерненко» не на шутку возбудило патриотов, с которыми активно работает Петр Порошенко. Зеленский совершил огромную ошибку, не добив его на старте своего президентства. Теперь экс-президент будет пытаться качать ситуацию в стране с правого фланга. А Медведчук опасен с точки зрения реакции России, где уже полным ходом качают тему, что Украина вот-вот нападет на Донбасс. На подходе — и расследование Billingcat по «вагнеровцам», которое может стать бочкой масла в тлеющий костерок недовольства властью».

В-третьих, указал он, «Слуги народа» умудрились влезть в конфликт даже с олигархом Ринатом Ахметовым. А ведь он был бы весьма полезным союзником для Банковой в условиях, когда у нее союзников и так — раз-два и обчелся.