Дочь Леры Кудрявцевой отчитала мать за немытую посуду

Москва, 12 марта. Известная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в Instagram небольшой ролик, на котором показаны возмущения ее двухлетней дочери Маши. Девочка недовольна, что посуда не помыта.

Малышка стоит у раковины и тщательно моет тарелку. В разговоре с матерью она показывает свое недовольство и ругает родительницу за нечистоплотность.

«Вот как я буду из грязной тарелки есть? Как?» — отчитала двухлетняя девочка известную ведущую.

Звезда телевидения стала извиняться перед маленькой дочкой, та ей ответила, что 100 раз говорила, что нельзя есть из грязной посуды.

«Я таких детей больше не знаю. Гениальный ребенок», — написала актриса и ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева в комментариях под видео.

Знаменитость едва сдерживала смех от серьезных высказываний дочери. Сейчас телеведущая думает о создании для ребенка страницы в соцсети, передает «Вечерняя Москва».

Лера Кудрявцева регулярно радует поклонников кадрами своей дочери. В честь 8 Марта она показала трогательное поздравление от Маши.