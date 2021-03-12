Более 80% россиян положительно оценили воссоединение Крыма с РФ

Москва, 12 марта. Большинство граждан страны положительно высказались о воссоединении Крыма с Россией, таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, спустя семь лет после референдума на полуострове воссоединение с РФ одобряют 81% респондентов, отрицательно высказались 13% опрошенных.

«Когда мы оцениваем решения о принятии Крыма в состав РФ, то уровень положительной оценки повышается: 86% россиян заявили о том, что РФ правильно поступила, приняв Крым в состав РФ», — сообщил Мамонов.

В качестве ключевого мотива воссоединения с РФ жители назвали восстановление исторической справедливости, об этом заявили 40% опрошенных. По их мнению, Крым является исконно русской землей и воссоединение было оправданно.

Еще 63% сообщили, что испытывают гордость и восхищение произошедшими в Крыму событиями в 2014 году. 27% респондентов заявили, что у них нет эмоций по этому поводу, 7% высказались негативно.

Накануне украинская фабрика обуви KaDar спровоцировала скандал, опубликовав на своей странице в Facebook карту страны без Крымского полуострова, за что получила шквал негативных комментариев в свой адрес.