Завод электромобилей Tesla загорелся в Калифорнии

Фримонт, 12 марта. Серьезный пожар произошел на территории калифорнийского завода Tesla. Его уже удалось потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание началось со строящегося здания. На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных машин. На данный момент неизвестно, получили ли повреждения готовые электромобили. Ущерб от пожара пока не оценен, передает телеканал «360».

В конце февраля Tesla сообщила о временной приостановке выпуска популярного электрокроссовера Model 3 на заводе в Калифорнии. За последний год стоимость акций компании возросла почти в пять раз.

В Приморье произошел пожар на Уссурийском локомотиворемонтном заводе. Языки пламени поднимались на несколько метров, сообщала Deita.