В NASA прокомментировали выброс мусора американцами с МКС

Вашингтон, 12 марта. Выброшенный астронавтами США мусор со станции МКС безвредно сгорит в атмосфере Земли. Об этом в пятницу рассказали представители NASA.

Мусор, выброшенный американскими астронавтами, — самый тяжелый в истории существования Международной космической станции (МКС), уточнили в NASA. По словам специалистов, через 2-4 года он упадет на Землю и безвредно сгорит в атмосфере.

Платформу с использованными аккумуляторными батареями, масса которой составляет порядка 2,5 тонны, выбросили с борта МКС. Как сообщалось накануне, трансляция велась на сайте NASA.