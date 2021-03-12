Спасатели локализовали пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе

Анапа, 12 марта. Пожарные локализовали возгорание на площади 3150 квадратных метров в восьмиэтажном жилом доме, передает источник ФАН в экстренных службах.

Информация о пожаре в Анапе поступила на пульт диспетчера рано утром. Всех жильцов эвакуировали, для них подготовили пункты временного размещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации последствий возгорания задействованы 130 человек личного состава и 34 единицы спецтехники. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Люди пострадали при пожаре в садовом доме на территории поселка Воровское в Московской области, сообщало РИАМО. Информация о характере травм не уточняется. Пожар удалось локализовать.