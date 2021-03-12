Семиклассник получил ножевое ранение в школьной драке на Сахалине

Южно-Сахалинск, 12 марта. Ученик седьмого класса получил ножевое ранение при драке в школе, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Инцидент произошел в Невельске.

В связи с инцидентом министерство образования Сахалинской области направило комиссию в школу, где произошла драка. Известно, что пострадавший мальчик получил непроникающее ранение: ему рассекли кожу. Состояние школьника оценивается как удовлетворительное, передает телеканал «360». Мальчик будет проходить лечение дома. Второй участник потасовки получил ушибы.

Следственное управление СКР по региону инициировало проверку по факту случившегося. Невельская прокуратура также даст оценку действиям руководства школы и органов профилактики муниципального образования.